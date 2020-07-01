На Київщині "закрили" психоневрологічний інтернат - спалах коронавірусу

На Київщині у Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тим часом черговий спалах коронавірусу зафіксовано в Бородянському психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням. Під час ПЛР-тестування 29 червня мешканців та працівників закладу виявлено 5 інфікованих співробітників та 3 підопічних. Усі в задовільному стані, без явних клінічних проявів", - сказав Володін.

За його словами, інтернат розміщений в окремій триповерховій будівлі. Зараз у ньому 338 осіб та 244 обслуговуючого персоналу.

"Першим захворів 64-річний санітар. Він на самоізоляції за місцем проживання. Встановлено коло підопічних та співробітників, з якими він контактував. Це 70 людей і їм зроблені ПЛР тести", - зазначив голова ОДА.

Він повідомив, що заклад закрито на карантин, організовано роботу санітарно-контрольного пункту на вході і виході з будівлі.

Як повідомлялось, на Київщині за добу виявили 25 нових випадків захворювання на коронавірус.