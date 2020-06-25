У Слов’янську "закрили" психоневрологічний інтернат через спалах COVID-19

У Слов’янську психоневрологічний інтернат, де за добу виявлені одразу 22 випадки COVID-19, перебуває на самоізоляції.

Про це повідомляє сайт Донецької обласної держадміністрації.

«Інтернатний заклад Слов’янська, де за добу виявлені 22 випадки COVID-19, знаходиться на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександра Педенко, останнім часом у Слов’янську фіксується більша кількість захворювань на COVID-19.

«Спочатку це були працівники одного з підприємств Слов'янська, тепер - працівники інтернатного закладу. Загалом на сьогодні в закладі захворіло 32 співробітники і одна мешканка. Практично у всіх захворювання протікає безсимптомно, скарг не пред'являють, знаходяться на амбулаторному лікуванні, за винятком трьох осіб, які знаходяться в лікарні м. Костянтинівка», - пояснив Педенко.

Оскільки заклад був на карантині ще з березня, занос вірусу був можливий тільки з боку співробітників, оскільки мешканці його не покидали.

Інтернат знаходиться на самоізоляції, всі мешканці інтернату знаходяться там. 29 співробітників добровільно надали згоду перебувати цілодобово в інтернатному закладі. Інтернат повністю забезпечений продуктами харчування, налагоджений побут. Тричі на день здійснюється температурний контроль.

Всі, хто входить в контактне коло, знаходиться на самоізоляції, у них взято матеріал для тестів на коронавірус. Також методами ІФА й ПЛР обстежують і мешканців інтернату, запевнили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 339 випадків коронавірусної хвороби, з них 8 летальних, 184 людини одужали.

Фото: АА