На Київщині підтвердили 27 нових випадків коронавірусу

У Київській області вже підтверджено 2774 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба КОДА у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 5 липня 2020 року на 9:00 офіційно підтверджено 2774 випадки захворювання на коронавірус. Тому числі у 233 дитини та у 496 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за добу підтверджено підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 1 дитини віком 6 років (м. Ірпінь) та у 26 дорослих (смт. Бородянка - 16, м. Ірпінь -3, м. Обухів -1, м. Миронівка -1, Києво-Святошинський район – 2 ( м. Боярка -1, с. Святопетрівське – 1), Васильківський район – 1 (с. Руликів), Миронівський район -1 (с. Пустовіти), Бориспільський район -1 (с. Вороньків). З них 1 особа госпіталізована та перебуває на стаціонарному лікуванні, інші 26 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 567 осіб (продовжують лікування 127 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2207 осіб.

Одужало 1510 осіб, у тому числі 130 дітей.

За час пандемії померло 53 хворих. За добу померло 2 хворих з підтвердженим COVID-19 (жінка віком 58 років, м. Боярка Києво-Святошинського району та чоловік віком 71 р. м. Біла Церква).

За минулу добу в Україні лабораторно підтверджено ще 823 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 48 500.