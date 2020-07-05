У Києві за добу зареєстрували 78 випадків COVID-19

У столиці за минулу добу коронавірус виявлено у 78 громадян.

Про це міський голова Віталій Кличко написав у Facebook.

"Ще в 78 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 5543 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - наголосив Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли ️42 жінки віком від 18 до 83 років та 17-річна дівчина, а також ️32 чоловiка віком від 19 до 82 рокiв і троє хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 32 людини. Всього коронавірус подолали 1802 мешканця столиці", - додав мер.

Він зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 12. В Оболонському - 11. Та в Дніпровському і Подільському районах - по 10 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні лабораторно підтверджено ще 823 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 48 500.

CTK Photo/Укрінформ