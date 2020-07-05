На COVID-19 за добу захворіли понад 50 медиків - Степанов

За минулу добу понад 50 медпрацівників захворіли на коронавірусну інфекцію.

Про це під час брифінгу у неділю, 5 липня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінофрму.

"За минулу добу захворіли 823 особи. З них 53 дитини, а також 53 медпрацівника. Було госпіталізовано 215 осіб, зафіксовано 22 летальні випадки. При цьому одужав 221 пацієнт", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що загалом за час пандемії в Україні захворіли 48 500 людей, з них - 3509 дітей та 6990 медпрацівників. При цьому загалом одужали 21 376 осіб, а летальних випадків - 1249.

"За попередню добу загалом було здійснено 13957 тестів. І з них 9934 дослідження методом ПЛР, а також 4023 методом дослідження ІФА", - додав Степанов.