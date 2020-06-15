В Україні за місяць смертність від COVID-19 зросла майже вдвічі

Середній показник летальності від COVID-19, тобто співвідношення кількості померлих до кількості захворілих, в Україні складає 2,9%.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

"Показник смертності – 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,9%. У статево-віковій структурі померлих від захворювань, спричинених COVID-19, переважають чоловіки – 473 (54%) та люди віком від 50-ти років (88,3%)", - йдеться у повідомленні.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в: Івано-Франківській області (5,4%); Кіровоградській (5,3%); Полтавській (4,7%); Чернівецькій (4,3%); Черкаській (3,7%); Львівській області (3,6%).

Зазначається, що 70% померлих від ускладнень COVID-19 мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння. У 54,8% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит та ожиріння, тощо. Також 89% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Як повідомляє ЦГЗ, серед померлих людей з COVID-19 було 40 медичних працівників з вісімнадцяти регіонів країни. Летальність серед медиків склала 0,8%, і найвищою вона була в Івано-Франківській області (2,7%). Серед померлих медиків переважали жінки – 25 (63%) та особи віком 50-69 років (82,5%).

Зазначається, що із загальної кількості померлих, а це наразі 901 людина, госпіталізовано було 794 людини, 52% з них лікувалися у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 склала 14 днів. Від моменту госпіталізації в ЗОЗ до смерті — 9 днів.

В ЦГЗ зазначили, що з 15 травня до 15 червня кількість смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19, зросла майже вдвічі. Станом на 15 травня смертей було 476, наразі в Україні зареєстровано вже 901 летальний випадок.

Як повідомлялося, в Україні наразі лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.