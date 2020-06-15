"Червона зона" COVID-19: МОЗ виклало перелік із 50 країн

У оприлюдненому Міністерством охорони здоров’я списку країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 є 50 країн, які знаходяться у «червоній» зоні.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон. Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення", - повідомили у ДПСУ.

Постановою Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 передбачено, що перетин державного кордону особою, яка прибула з держави із значним поширенням COVID-19, є підставою для обсервації цієї особи.

Обсервації не підлягають громадяни (піддані) держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів; працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою. Також обсервації не підлягають особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».

Відповідно до оприлюдненого списку, до "червоної зони", входять, зокрема, Велика Британія, Швеція, Вірменія, США, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, ОАЄ, Іспанія, Молдова, Франція, Канада та Італія та інші.

фото: АА