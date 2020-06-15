Обсервація не потрібна: у МОЗ дали роз’яснення тим, хто їде в Україну
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Міністр нагадав, що відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення, тому був запроваджений механізм умовного поділу країн на "червону" і "зелену" зони.
"До "зеленої зони" входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення відповідає відповідним нормам, тобто менше 40 на 100 тисяч населення. До "червоної зони" входять ті країни, які не відповідають такому критерію", - сказав Степанов.
За його словами, для туристів з країн "зеленої зони" не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції. Проте обов'язковим для них є наявність полісу страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Згодом уряд ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення з 5 червня, а міжнародного - з 15 червня.
Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.
Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 656 за добу.