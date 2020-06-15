Обсервація не потрібна: у МОЗ дали роз’яснення тим, хто їде в Україну

До країн із гарною епідеміологічною ситуацією, тобто "зеленої зони", належать ті, де кількість активних захворювань на 100 тисяч населення становить менше 40-ка, їх мешканцям не потрібно проходити обсервацію або самоізоляцію в Україні.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр нагадав, що відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення, тому був запроваджений механізм умовного поділу країн на "червону" і "зелену" зони.

"До "зеленої зони" входять країни, у яких кількість активних захворювань на 100 тисяч населення відповідає відповідним нормам, тобто менше 40 на 100 тисяч населення. До "червоної зони" входять ті країни, які не відповідають такому критерію", - сказав Степанов.

За його словами, для туристів з країн "зеленої зони" не є обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції. Проте обов'язковим для них є наявність полісу страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Згодом уряд ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення з 5 червня, а міжнародного - з 15 червня.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 656 за добу.