Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19

В Україні протягом п'яти днів спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, що є наслідком зловживання українцями послабленням карантину.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже протягом п'яти днів ми бачимо кількість підтверджених захворюваних на рівні більше 650 випадків. Тобто, ми ставимо "рекорди" по захворюваності... Ще раз хочу наголосити: в нас зростає кількість госпіталізованих осіб і зростає кількість людей, в яких є пневмонія. Все це - прямий наслідок скасування карантину людьми, які переплутали пом'якшення і скасування карантину", - заявив Степанов.

За його словами, пересвідчитись у легковажному ставленні громадян до карантинних обмежень можна, просто подивившись на вулицю або переглянувши численні відео в соціальних мережах про те, що відбувається "в тому числі, в клубах, в інших місцях".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи плануються обмежувальні заходи щодо громадян, які масово порушують норми соціального дистанціювання, Степанов зауважив, що наразі в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення карантину.

"Ми розглядаємо, в тому числі, удосконалення цих речей, але мені здається, головним заходом для наших громадян має бути власне розуміння, що відповідальність за своє здоров'я, за своє життя, за здоров'я і життя своїх близьких несемо ми самі. І якщо ми не хочемо хворіти, то повинні отримуватися тих заходів, які є в країні", - наголосив міністр.

Він укотре звернувся до громадян з проханням дотримуватися рекомендацій МОЗу, як-от носіння масок, користування антисептиками, дотримання соціальної дистанції, адже тоді ризик інфікування максимально знижується.

Як повідомлялося, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.