За добу найбільше випадків COVID-19 - на Львівщині, Закарпатті та Києві

За минулу добу в Україні провели 10 236 тестів на визначення COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попередню добу було здійснено 10 236 тестувань, з них 7 950 ПЛР-тестувань та 2 286 ІФА-тестувань", - зазначив Степанов.

Він повідомив, що за останню добу найбільше випадків коронавірусу зареєстровано в Львівській області - 136, Закарпатській області - 48 та м. Київ - 53.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджені 31 810 випадків COVID-19, за добу - 656 нових.

Фото: Сергій Гудак, Укрінфрорм