МОЗ опублікує перелік країн, віднесених до “червоної” та “зеленої” зон — Степанов

Зважаючи на відновлення Україною міжнародного авіасполучення, анонсованого на 15 червня, Міністерство охорони здоров’я опублікує список країн, яких за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до “червоної” та “зеленої” зон.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу у неділю, 14 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо інформації, то Міністерство охорони здоров’я опублікує цей перелік країн для того, щоб всі могли більш зручно користуватися авіасполученням”, - сказав Степанов.

Він повідомив, що у питанні відновлення міжнародного авіасполучення МОЗ обирає формат поділу країн на “червону” і “зелену” зони.

“Червона зона - це країни з великим розповсюдженням коронавірусної хвороби, з гіршою епідеміологічною ситуацією, ніж в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних захворювань на 100 тис. населення. Тобто, яка кількість безпосередньо на певну дату і на 100 тис. населення. Цей показник встановлюватимемо на рівні 40 на 100 тис. населення. Тобто країни, де більше, ніж цей показник, будуть знаходитися в червоній зоні. А країни, де менше, - в зеленій”, - сказав міністр.

За його словами, “іноземці, які прилітають в Україну, повинні мати страховий поліс, що покриває лікування COVID-19”.

“Ті громадяни, які прибудуть з країн, віднесених до “червоної” зони, будуть проходити самоізоляцію або самообсервацію. Іноземці, які прилітатимуть із країн “зеленої зони, не повинні проходити відповідно всі ці речі”, - додав міністр.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.