Аеропорт "Бориспіль" відновлює роботу, але працюватиме лише один термінал

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» всі рейси обслуговуватиме лише термінал D, а термінал F відкриють, коли пасажирів буде більше 1 мільйона в місяць.

Про це сказав генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Павло Рябікін під час пресконференції 13 червня в аеропорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що повернемося до питання експлуатації терміналу F, коли побачимо, що в нас в місяць виходить більше 1 мільйона пасажирів. Тоді ми будемо думати про його відкриття», - сказав Рябікін.

Директор по стратегічному розвитку аеропорту "Бориспіль" Антон Борисюк розповів журналістам про нові правила роботи аеропорту в рамках карантину, зокрема зауважив, що допуск в термінал проводжаючих і зустрічаючих заборонений, крім випадків, коли супровід необхідний.

«Цього правила дотримуються всі аеропорти з метою мінімізації контактів і дотримання соціальної дистанції... Пасажири повинні обов‘язково бути в масках», - сказав він.

Також проводиться обов’язковий термоскринінг на входах в термінал, зокрема на одному вході вже встановлено стаціонарний тепловізор у вигляді окремої рамки.

Борисюк зауважив, що до аеропорту не впускають з температурою 38 градусів і більше, а деякі авіаперевізники проводитимуть додатковий температурний скринінг при посадці в літак.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових.