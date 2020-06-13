МОЗ не виключає посилення карантину через збільшення хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключив запровадження в Україні додаткових обмежень у разі подальшого зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вірус не обирає за регіоном, або за статтю, або за віком. Тому, якщо ми не будемо дотримуватися правил, жорстко дотримуватися правил у зв’язку з пом’якшенням (карантину - ред.), ми будемо бачити такі цифри, - ми будемо змушені вводити додаткові обмеження”, - підкреслив Степанов.

За його словами, останні три дні фіксується антирекорд за кількістю нових хворих.

Міністр переконаний, що головною причиною збільшення захворюваності на COVID-19 є нехтування з боку громадян рекомендаціями МОЗу.

Він зауважив, що наразі ситуація погіршується, зокрема, у Львівській і Закарпатській областях, а також у місті Києві.

Степанов проінформував, що сьогодні планується провести засідання комісії ТЕБ та НС, на якому розглядатиметься ситуація щодо COVID-19, зокрема й у регіонах.

Як повідомлялося, станом на 13 червня в Україні підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 753 за останню добу. Одужало на цей час 13 976 осіб, померло 880 людей.

У Львівській області наразі у 2658 людей виявлено коронавірус, на Закарпатті - у 1583-ох.

У Києві загальна кількість хворих сягнула 3838-ми, зокрема за добу виявлено 72 нові випадки зараження коронавірусом.