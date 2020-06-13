Кінотеатри в Україні поки що не працюватимуть — МОЗ

Кабінет міністрів вирішив поки що не поновлювати роботу кінотеатрів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми обмежили діяльність кінотеатрів з метою запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації. Тобто, наші кінотеатри не відкриваються”, - сказав міністр, інформуючи про рішення, ухвалені на засіданні уряду в п’ятницю.

Степанов додав, що зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів, і запевнив, що “усі ці питання були узгоджені”.

Як повідомлялося, раніше Міністерство культури та інформполітики звернулося до Міністерства охорони здоров’я з пропозицією розпочати з 2 липня поетапне відкриття кінотеатрів, які не працювали через карантин.

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, зокрема за добу 753.