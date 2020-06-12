Повне відкриття ресторанів у Києві поки неможливе - Степанов

Епідеміологічна ситуація у Києві поки не дозволяє відкриття залів у ресторанах.

Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виходячи з ситуації в місті Києві, переходити в етап, де передбачається відкриття ресторанів, не можна. Тому що...кількість захворювань за останні сім днів зростає і перевищує допустимі норми, встановлені постановою уряду", - сказав Степанов.

Він зазначив, що це рішення ухвалює на основі показників регіональна комісія ТЕБ та НС, і вона вирішила, що Київ не переходить у той етап, який дозволяє відкриття ресторанів безпосередньо в приміщені.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.