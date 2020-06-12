В Україні підтвердили 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу зареєстровано 683 нових.

Зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужало 426 осіб.

Загалом за даними ЦГЗ одужало 13 567 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 870.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 112, Києві — 95, Вінницькій області - 81 та Рівненській області - 56.