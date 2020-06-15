Страховка постраждалим від COVID-19 медикам: Зеленський дав завдання уряду

Президент Володимир Зеленський доручив уряду якнайшвидше здійснити страхові виплати родинам загиблих медиків і тих, хто отримав інвалідність внаслідок боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Наші медики – герої. Це безсумнівно. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я вже порушував питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу. Кабмін має зробити це якнайшвидше», – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування коронавірусом такий працівник прирівнюється за статусом до військовослужбовця.

У свою чергу, урядовці поінформували, що документи, необхідні для страхових виплат, були підготовлені.

«Медики не мають боятися ходити на роботу, вони повинні відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знати, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей. Також ми повинні розуміти, що сьогодні не лише від медиків, а й від кожного з нас залежить, наскільки швидко Україна впорається з наслідками епідемії та зможе повернутися до звичного життя. Тому треба дотримуватися вказаних карантинних норм навіть після пом’якшення», - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 травня ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей)».

Згідно з документом, медики, які заразилися коронавірусом під час виконання професійних обов’язків і через це протягом року їм було встановлено групу інвалідності, залежно від ступеня втрати працездатності будуть застраховані на суму не менше 300 прожиткових мінімумів. Нині це 608 тисяч 100 гривень.

У разі смерті медичного працівника від коронавірусу його сім’я отримає допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів, що сьогодні становить 1 млн 520 тис. 250 грн.