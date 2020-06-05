Київ та ще сім областей не готові до повноцінного відкриття ресторанів - Ляшко

Місто Київ та сім областей України не готові з 5 червня відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередині.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 5 червня, сьогодні постановою Кабінету міністрів України дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередині приміщення. В той же час за індикаторами у нас сьогодні не проходять: за захворюваністю – Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці, і за тестуваннями не проходять Донецьк і Луганськ – майже проходить, але 11,96 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що у цих областях рішеннями комісій ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє.

Ляшко додав, що якщо ці заклади будуть відкриватися, то це буде порушенням постанови Кабміну про введення адаптивного карантину.

Як повідомлялося, на засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.