Київ та ще сім областей не готові до повноцінного відкриття ресторанів - Ляшко

Київ та ще сім областей не готові до повноцінного відкриття ресторанів - Ляшко

Укрінформ
Місто Київ та сім областей України не готові з 5 червня відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередині.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні 5 червня, сьогодні постановою Кабінету міністрів України дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередині приміщення. В той же час за індикаторами у нас сьогодні не проходять: за захворюваністю – Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці, і за тестуваннями не проходять Донецьк і Луганськ – майже проходить, але 11,96 на 100 тисяч населення", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що у цих областях рішеннями комісій ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє.

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Ляшко додав, що якщо ці заклади будуть відкриватися, то це буде порушенням постанови Кабміну про введення адаптивного карантину.

Як повідомлялося, на засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

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