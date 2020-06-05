В Україні зафіксували 25 963 випадків коронавірусу, за добу - 553

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу 588 нових випадків.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я.

Станом на ранок 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадків COVID-19. За добу 553 нових випадків.

Зафіксовано 15 нових летальних випадків.

Загалом за даними ЦГЗ 11 372 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 762.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у віковий групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано в Києві - 92, у Львівській області — 73 та Рівненській області — 57.