У світі підтвердили понад 6,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 5 червня у світі загалом підтверджено більше, ніж 6,7 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 393 тисячі летальних, а одужали від цього захворювання більше, ніж 3,2 мільйона людей.

Про це говорять дані Worldometer

Зранку у п’ятницю зранку загальне число підтверджених у світі випадків захворювання на COVID-19 становить 6 702 835. Із них 393 224 – летальні. А число людей, які вже вилікувалися від коронавірусної хвороби, складає 3 252 376.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 924 051), Бразилія (615 870) та Російська Федерація (441 108).

Натомість у країнах Європи епідеміологічна ситуація покращується: карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони відкриваються.