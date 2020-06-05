У Новій Зеландії вже два тижні немає жодного нового випадку COVID-19

На території Нової Зеландії вже 14 днів поспіль не виявляється нових випадків інфікування COVID-19.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що за весь час пандемії новим коронавірусом захворіли 1154 мешканці Нової Зеландії. Недуга забрала 22 життя. Наразі в країні відомо лише про один активний випадок COVID-19, але хвора особа не потребує госпіталізації.

Упродовж минулої доби лабораторії по всій острівній країні провели 2813 тестів на COVID-19. Загалом же від початку пандемії 288 987 новозеландців здало аналізи на новий коронавірус.

Очікується, що наступного тижня уряд скасує більшість обмежень на роботу підприємств, запроваджених три місяці тому. Без змін залишиться лише суворий контроль за перетином кордонів.