У Новій Зеландії вже два тижні немає жодного нового випадку COVID-19

У Новій Зеландії вже два тижні немає жодного нового випадку COVID-19

Укрінформ
На території Нової Зеландії вже 14 днів поспіль не виявляється нових випадків інфікування COVID-19.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

Зазначається, що за весь час пандемії новим коронавірусом захворіли 1154 мешканці Нової Зеландії. Недуга забрала 22 життя. Наразі в країні відомо лише про один активний випадок COVID-19, але хвора особа не потребує госпіталізації.

Упродовж минулої доби лабораторії по всій острівній країні провели 2813 тестів на COVID-19. Загалом же від початку пандемії 288 987 новозеландців здало аналізи на новий коронавірус.

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Очікується, що наступного тижня уряд скасує більшість обмежень на роботу підприємств, запроваджених три місяці тому. Без змін залишиться лише суворий контроль за перетином кордонів.

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