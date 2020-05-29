У Новій Зеландії — один активний випадок COVID-19

У Новій Зеландії залишився тільки один активний випадок коронавірусу, в країні не фіксували нові інфекції вже тиждень.

Про це повідомляє ВВС.

«У Новій Зеландії залишився тільки один випадок (коронавірусу - ред.), і країна не повідомляла про нові випадки протягом цілого тижня», - йдеться в повідомленні.

Нова Зеландія вважається світовим лідером щодо зусиль стримування коронавірусу, країна повністю закрилася 25 березня, коли там не було зареєстровано жодної смерті і було зафіксовано трохи понад 100 випадків.

З того часу у Новій Зеландії зареєстрували близько 1500 випадків і 22 летальні випадки. Минулого місяця країна оголосила, що фактично «виграла битву» з хворобою.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужало й 362 024 загинуло.