У лікарнях Нової Зеландії немає жодного хворого на COVID-19

З лікарень Нової Зеландії виписали всіх хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфілд, повідомляє CNN.

«Наразі у лікарнях після виписки (останньої - ред.) людини з госпіталю Мідлмор немає жодного пацієнта з COVID-19», - сказав він.

За словами Блумфілда, це вперше за кілька місяців; на даний момент зафіксовано 21 активний випадок, однак ці хворі не госпіталізовані.

Також у Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження.

За даними Worldometer, станом на 27 травня у країні налічується 1 504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 людина. Одужали 1 462 особи.

З 14 травня Нова Зеландія зняла низку обмежень, введених через коронавірус. Зараз люди можуть відвідувати бари, займатися спортом у парках, а діти - повернутися до школи. Правила соціального дистанціювання залишаються в силі, а збори обмежуються 10 особами.