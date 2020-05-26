Компанія зі США почала випробування вакцини проти COVID-19 в Австралії

Американська фармацевтична компанія Novavax розпочала в Австралії випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

"Американська біотехнологічна компанія Novavax оголосила про початок випробувань вакцини проти коронавірусу на людях в Австралії, плануючи випустити препарат, який пройшов усі перевірки, цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія вже розпочала першу фазу випробувань, залучивши 131 добровольця в містах Мельбурн та Брисбен.

Науковці хочуть перевірити безпечність вакцини NVX-CoV2373, для чого визначатиме її ефективність на ранніх стадіях. Результати першої стадії очікуються в липні.

Випробування вже було проведено на тваринах. При цьому встановлено, що препарат є ефективним проти COVID-19 при введенні невеликих доз. У разі його затвердження Novavax може виготовити щонайменше 100 млн доз уже цього року та 1,5 млрд - наступного.

Як повідомляв Укрінформ, у США, Китаї та Європі проходять випробування близько десятка експериментальних вакцин. Головне завдання науковців – отримати безпечний та ефективний препарат, який не викликатиме небезпечних ускладнень.