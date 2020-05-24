У Трампа пообіцяли першими у світі розробити вакцину проти COVID-19

Штати зможуть випередити інші країни та першими у світі розробити вакцину проти коронавірусу.

Про це у неділю заявив радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Браєн, передає The Hill.

"Я думаю, що ми першими розробимо вакцину. Я вважаю, що ми швидко розробляємо як вакцину, так і препарати для лікування. Як тільки ми розробимо вакцину, то поділимося нею з усім світом", - сказав О'Браєн.

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Водночас радник Трампа не виключає, що Китай спробує вкрасти дані про американські розробки.

"Ми зупинимо китайців від хакерства в наших університетах, щоб викрасти цю інформацію. І ми будемо отримувати вакцину, і ми збираємося вийти на весь світ, і я думаю, що Америка утримає лідерство в цьому", - сказав він

Нагадаємо: раніше в адміністрації США вже повідомляли про спроби китайських хакерів вкрасти напрацювання вакцини проти COVID-19.