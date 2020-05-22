В Оксфорді стартував другий етап випробувань вакцини від COVID-19 на людях

Дослідження Оксфордського університету щодо розробки вакцини від коронавірусу переходить на другий етап випробувань на людях за участі понад 10 тисяч добровольців, зокрема дітей.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

"Вона (наукова група – ред.) завершила першу фазу випробування, в якій було проведено понад 1000 щеплень. Другий етап тепер розширить віковий діапазон учасників, які отримують пробну вакцину, включаючи дорослих людей та дітей", - йдеться у повідомленні.

Загалом у другому етапі випробувань участь візьмуть 10 260 учасників. На третьому етапі, дата початку якого не уточнюється, число учасників старше 18 років дослідження буде збільшено.

Професор Ендрю Поллард, глава Науково дослідної групи з пошуку вакцин Оксфордського університету, заявив, що дослідження "просуваються дуже добре", зазначивши, що наступні етапи "перевірять, чи може вона (вакцина – ред.) захистити населення загалом".

Як повідомляв Укрінформ, перші дози вакцини від коронавірусу, яку розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет,будуть доступні вже у вересні.

Astra планує до 30 вересня надати Великій Британії до 30 млн доз і зобов’язалася поставити 100 млн доз вакцини до кінця року.

Загалом AstraZeneca отримала $1 млрд від Управління перспективних досліджень та розробок у галузі медицини США (BARDA), компанія має угоду на поставку 400 млн доз.