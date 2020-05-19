Зупинити пандемію без вакцини: у Китаї випробовують нові ліки проти COVID-19

Китайська лабораторія в Пекінському університеті тестує на тваринах ліки, які, на думку вчених, здатні зупинити пандемію коронавірусу навіть без вакцини.

Про це повідомляє Medical Express.

"Вчені з китайської лабораторії розробляють медичний препарат, який, на їхню думку, може успішно лікувати коронавірусну інфекцію та зупинити пандемію", - йдеться в повідомленні.

Дослідники заявляють, що ліки можуть не тільки скоротити час одужання інфікованих, але навіть забезпечити короткочасний імунітет до COVID-19.

Сунні Се, директор Пекінського інноваційного центру геномів при університеті, наголосив, що нині препарат успішно проходить стадію тестування на тваринах.

У препараті використовуються антитіла, які виробляються імунною системою людини для запобігання зараження вірусом клітин. Їх науковці виділили з крові 60 пацієнтів, що вже одужали. "Надія полягає в тому, що ці антитіла можуть стати ліками, які зупинять пандемію", — сказав Сунні Се.

Він також додав, що препарат, за розрахунками розробників, має бути готовий до початку прогнозованого зимового спалаху коронавірусу.

"Планується проведення клінічного випробування", — сказав Се, додавши, що ліки тестуватимуть в Австралії та інших країнах, оскільки випадків коронавірусу в Китаї стало значно менше.

Як відомо, використання антитіл не є новим підходом у клінічній практиці, вони успішно застосовуються для лікування ряду інших вірусів, таких як ВІЛ, Ебола і респіраторний синдром на Близькому Сході (MERS).

Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222, летальних випадків – 320 181. Кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.

Фото з сайту medicalxpress.com