ФБР попереджає про спроби Китаю викрасти розробки проти COVID-19

Американське ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) оприлюднили попередження про загрозу хакерського втручання з боку Китаю для установ у США, які розробляють вакцину та ліки проти COVID-19.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті ФБР, оприлюдненому в середу.

"Сфери охорони здоров’я, фармацевтики та науково-дослідницький сектор, які працюють над відповіддю на виклики COVID-19, повинні усвідомлювати, що вони є головними цілями цієї діяльності (з боку Китаю – ред.) та вжити необхідних заходів для захисту своїх систем", - наголошується в попередженні.

Як підкреслили в правоохоронних структурах США, "зусилля Китаю, спрямовані проти цих сфер, становлять значну небезпеку для реакції нашої країни на COVID-19".

У цьому зв'язку, Федеральне бюро розслідувань звернулося до всіх структур, що мають підозри на подібні прояви, одразу звертатися в місцеві офіси ФБР. Агентство CISA, зі свого боку, запропонувало допомогу для захисту американських установ у їх протистоянні пандемії.

Правоохоронні структури пообіцяли вже ближчими днями розкрити додаткові технічні деталі щодо загрози для фахових установ США.