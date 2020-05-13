Коронавірус у Білому домі: віцепрезидент Пенс "дистанціюється" від Трампа

Після виявлення коронавірусу у речниці віцепрезидента США Майка Пенса минулого тижня, а також його рішення відмовитися від самоізоляції, сам Пенс буде "дистанційований" від президента Дональда Трампа.

Про це повідомив у вівторок CNN із посиланням на високопоставленого представника в адміністрації.

"Пенс впродовж ближчого часу перебуватиме на відстані від президента Дональда Трампа після консультацій з медичним відділенням Білого дому", - зазначається в повідомленні.

Цього ж дня речниця Білого дому Кейлі Макенані заявила, що Пенс прийняв це рішення самостійно.

"Віцепрезидент прийняв рішення зберігати дистанцію впродовж кількох днів, і я просто підкреслю, що це його особисте рішення",- заявила представниця Білого дому.

Поки що незрозуміло, як конкретно Майкл Пенс ізолюватиметься від глави Білого дому. Водночас, сам Дональд Трамп у понеділок заявив, що не бачив Пенса та додав, що може телефоном поспілкуватися з віцепрезидентом.

Нагадаємо: минулого тижня повідомлялося щонайменше про два випадки виявлення COVID-19 серед персоналу Білого дому.