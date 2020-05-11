Пенс відмовився від самокарантину попри зараження COVID-19 його речниці

Попри зараження коронавірусом кількох осіб у Білому домі, у тому числі речниці віцепрезидента США, сам Майк Пенс відмовився від карантинних обмежень та висловив намір надалі працювати з Білого дому.

Про це заявив офіційний представник віцепрезидента Девін О'Меллі у відповідь на повідомлення ряду американських ЗМІ, що Майк Пенс самоізолюється, повідомляє The Hill.

"Віцепрезидент Пенс продовжить дотримуватися порад медичного відділення Білого дому, але він не перебуває на карантині. Крім того, віцепрезидент Пенс щодня здає тести на коронавірус, які показують негативні результати", - підкреслив О'Меллі.

За його словами, віцепрезидент США "планує бути в Білому домі завтра (в понеділок – ред.)".

У неділю кілька впливових американських ЗМІ повідомили, що Майк Пенс самоізолювався після того, як його речниця Кеті Міллер отримала позитивний тест на коронавірус у п’ятницю. Водночас, троє високопоставлених посадовців Білого дому з команди реагування на пандемію, яку очолює Майк Пенс, заявили, що йдуть на самокарантин. Серед них, у тому числі, головний інфекціоніст Білого дому доктор Ентоні Фаучі.

Нагадаємо: минулого тижня повідомлялося щонайменше про два випадки виявлення COVID-19 серед персоналу Білого дому.