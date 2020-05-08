У близькому оточенні Пенса виявили коронавірус - ЗМІ

Помічник віцепрезидента США Майка Пенса виявився інфікованим коронавірусом, що стало другим випадком за останні дні зараження небезпечною хворобою серед співробітників Білого дому.

Про це повідомив у п'ятницю американський телеканал NBC News із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

"Пенс зранку повинен був відправитися до міста Дес-Мойн, штат Айова, але його відліт з бази ВПС "Ендрюс" затримався майже на годину, поки співробітники адміністрації вирішували питання, пов'язані з діагнозом", - зазначається в повідомленні.

За інформацією журналістів, які подорожували з Пенсом, після невеликої затримки кілька співробітників були висаджені з борту літака, після чого він злетів.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер медична служба Білого дому повідомила, що американський військовослужбовець, який працює в кампусі Білого дому, отримав позитивний результат на коронавірус.

У цьому зв'язку президент і віцепрезидент здали тести на COVID-19, однак хвороби не було виявлено. "Вони залишаються здоровими", - підкреслили в Білому домі.