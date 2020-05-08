Трампа кожен день перевірятимуть на COVID-19
Про це повідомляє CNBC.
«Ми проводили тестування один раз на тиждень, тепер ми збираємося проходити тестування один раз на день», - сказав Трамп.
Він підкреслив, що все ще вважає тестування «дещо переоціненим».
Крім того, щоденні тести також будуть проводитися для «всіх, хто вступає в контакт з президентом», зазначив віце-президент Майк Пенс.
Нова політика щоденного тестування для президента США і його оточення була введена через кілька годин після того, стало відомо, що службовець військово-морського флоту США, який є членом підрозділу камердинерів - помічників президента Дональда Трампа, заразився коронавірусом.
Як повідомлялося, в США зафіксовано 1 292 623 випадки коронавірусу, зокрема 76 928 летальних і 217 250 випадків одужання.
Фото: The White House