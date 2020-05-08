Трампа кожен день перевірятимуть на COVID-19

Президента США Дональда Трампа і його оточення будуть тестувати на коронавірус кожного дня після того, як стало відомо про хворого камердинера президента.

Про це повідомляє CNBC.

«Ми проводили тестування один раз на тиждень, тепер ми збираємося проходити тестування один раз на день», - сказав Трамп.

Він підкреслив, що все ще вважає тестування «дещо переоціненим».

Крім того, щоденні тести також будуть проводитися для «всіх, хто вступає в контакт з президентом», зазначив віце-президент Майк Пенс.

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Нова політика щоденного тестування для президента США і його оточення була введена через кілька годин після того, стало відомо, що службовець військово-морського флоту США, який є членом підрозділу камердинерів - помічників президента Дональда Трампа, заразився коронавірусом.

Як повідомлялося, в США зафіксовано 1 292 623 випадки коронавірусу, зокрема 76 928 летальних і 217 250 випадків одужання.

Фото: The White House