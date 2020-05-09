Асистентка Іванки Трамп захворіла на COVID-19 - ЗМІ

В особистої помічниці дочки президента США Дональда Трампа виявили коронавірус, Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер дали негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

«Особиста помічниця Іванки Трамп отримала позитивний результат на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Особиста асистентка дочки президента США Дональда Трампа вже декілька тижнів не з'являлася на роботі.

Вона була безсимптопною хворою. Після того, як у неї підтвердили коронавірус, тестування пройшла сама Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер - в обох негативний результат.

Читайте також: Британія запровадить двотижневий карантин для всіх авіапасажирів

Раніше стало відомо, що у прессекретаря віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер також виявили позитивний результат на коронавірус.

Фото Politico