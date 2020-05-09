Британія запровадить двотижневий карантин для всіх авіапасажирів

Уряд Великої Британії введе 14-денний карантин для всіх, хто прибуватиме до країни літаками.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на британські авіалінії.

«Уряд введе 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до Великої Британії з будь-якої країни, крім Ірландії, у відповідь на пандемію коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що нове обмеження набере чинності наприкінці цього місяця.

Люди, які прибувають до Великої Британії, повинні будуть самоізолюватися на 2 тижні, повідомивши адресу свого перебування на кордоні.

Не ясно, як довго діятимуть нові обмеження на поїздки і чи зможуть ті, хто прибудуть, але не є громадянами Великобританії, залишатися на самоізоляції в орендованому приватному житлі.

Очікується, що міністр авіації Келлі Толхерст прояснить нову політику для представників авіакомпаній та аеропортів на телефонній конференції, запланованій на ранок суботи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 травня в світі зафіксовано 4 014 320 випадків коронавірусу, 276 237 осіб загинули і 1 385 581 - одужали.