Єврокомісія запропонувала продовжити обмеження «несуттєвих» подорожей до ЄС ще на місяць

Єврокомісія розглянула питання щодо руху людей через зовнішні кордони ЄС та закликала країни-члени продовжити обмеження для «несуттєвих» подорожей до 15 червня.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Єврокомісія закликала членів Шенгенської зони та асоційовані з Шенгенською зоною країни продовжити тимчасове обмеження для несуттєвих подорожей до ЄС на наступні 30 днів, до 15 червня. Хоча деякі з цих країн вже зробили попередні певні кроки до полегшення заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією, ситуація залишається нестабільною як у Європі, так і в усьому світі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей заклик до продовження обмежувальних заходів на зовнішніх кордонах має на меті зменшити ризик поширення хвороби. Своєю чергою, скасування обмежень має бути поетапним. Згідно зі спільним європейським планом дій щодо полегшення обмежувальних заходів, внутрішній контроль на кордонах має поступово та впорядковано скасовуватися, перш ніж будуть полегшені обмеження на зовнішніх кордонах - як другий етап.

Обмеження на зовнішні подорожі, а також заклик продовжити їх стосується всіх країн регіону «ЄС+», що включає всі Шенгенські країни (включаючи Болгарію, Хорватію, Кіпр і Румунію) і чотирьох асоційованих членів Шенгенської зони (Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію) – усього 30 країн. Єврокомісія закликала до продовження скоординованого підходу до питань продовження, оскільки дії на зовнішніх кордонах можуть бути ефективними лише в тому разі, якщо виконуються всіма країнами ЄС і Шенгенськими країнами на всіх кордонах, в уніфікованому порядку застосування обмежень та з однаковим терміном їх завершення.

Єврокомісія буде продовжувати надавати допомогу країнам-членам у дотриманні обмежень щодо несуттєвих подорожей до ЄС, включаючи проведення регулярних відеоконференцій за участю міністрів внутрішніх справ. Будь-які подальші рішення щодо продовження обмежень на подорожі після 15 червня 2020 року мають прийматися на підставі додаткового аналізу та розвитку епідеміологічної ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія 16 березня закликала глав держав та урядів ЄС запровадити тимчасові обмеження на несуттєві подорожі до ЄС на період у 30 днів, а потім - продовжити їх до 15 травня. Всі країни-члени (за винятком Ірландії) та країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, погодилися прийняти національні рішення для імплементації та продовження цих обмежень на подорожі.

Під обмеження не потрапляють громадяни ЄС та члени їхніх родин, громадяни третіх країн, що мають право на довгострокове перебування в ЄС, на важливих працівників – лікарів, медсестер та інший медичний персонал, дослідників та експертів, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом, осіб, які залучені до перевезення товарів, транскордонних та сезонних сільськогосподарських робітників. Цим категоріям буде дозволений в’їзд до Євросоюзу.