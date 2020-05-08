Боротьба з пандемією: ЄС встановив гуманітарний повітряний міст для допомоги країнам

Євросоюз оголосив у п’ятницю про встановлення повітряного гуманітарного мосту для доставки гуманітарної допомоги та персоналу у країни світу, які особливо гостро потребують підтримки для боротьби із пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Європейська комісія.

"Якщо будь-який регіон світу залишатиметься беззахисним сьогодні, це призведе до того, що всі ми виявимося беззахисними вже завтра. В межах глобальної відповіді (на пандемію коронавірусу - ред.) ЄС відкриває спеціалізований гуманітарний повітряний міст для того, щоб дістатися у райони, які відчувають нестачу необхідних товарів через обмеження глобального транзиту. Це буде "лінія життя" для деяких найбільш вразливих спільнот по усьому світу", - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Він сьогодні вирушить із французького Леона до Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, де зустрінеться з президентом країни та представниками гуманітарних організацій.

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Перший рейс, який здійснюється за сприяння Франції, доправить до ЦАР 13 тонн гуманітарних вантажів та команду із 60 гуманітарних працівників. Протягом наступних днів буде здійснено ще два рейси у цьому напрямку, які доправлять ще 27 тонн гуманітарного вантажу. У зворотному напрямку європейські літаки повертатимуть з ЦАР громадян країн ЄС та інших пасажирів, які потребують репатріації.

Протягом наступних тижнів подібні маршрути будуть прокладені і до інших регіонів світу, з пріоритетом для африканських країн, які стикаються із потенційною небезпекою стрімкого поширення пандемії коронавірусу. При цьому Єврокомісія повністю фінансує організацію таких перельотів, а за їх гуманітарне наповнення відповідають країни-члени.

Фото: ec.europa.eu