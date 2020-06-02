У Новій Зеландії залишився лише один активний випадок COVID-19

Про це інформує CNN.

"Якщо, і тільки якщо не буде несподіваних нових випадків протягом найближчих днів, тоді ми могли б зняти обмеження наступного тижня", - заявила голова уряду Австралії Джасінда Ардерн.

Прем'єр-міністр додала, що у такому випадку останні діючі в державі обмеження щодо соціальної дистанції та масових зібрань будуть скасовані, але залишиться чинним суворий прикордонний контроль, щоб запобігти потраплянню нових випадків хвороби з-за кордону.

Як повідомлялося, у Новій Зеландії підтвердили перший випадок коронавірусу 28 лютого.

25 березня Нова Зеландія перейшла до найсуворішого рівня карантинних обмежень, людям заборонили виходити з домівок, за винятком важливих справ, запровадили правила соціального дистанціювання. Були заборонені масові заходи та збори громадян, закриті навчальні заклади, громадський транспорт припинив роботу, пересування між регіонами країни також заборонили. Іноземним громадянам було заборонено в'їзд до країни.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.

Фото: Phil Walter/Getty Images