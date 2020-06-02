В Іспанії другий день поспіль - жодної смерті від COVID-19
Про це пише El Pais.
"Міністерство охорони здоров’я не повідомляє про померлих другий день поспіль, повідомивши про загалом 34 летальних випадки протягом останніх 7 днів", - йдеться у повідомленні.
З початку пандемії COVID-19 в Іспанії померли 27 127 хворих.
Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останніх 24 годин становить 137, що означає збільшення у порівнянні з вчорашнім, коли їх було 71. 53% нових випадків протягом останньої доби зафіксували у Мадриді .
З початку епідемії в Іспанії було зафіксовано 239 932 підтверджених випадки хвороби Covid-19.
Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.
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