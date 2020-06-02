В Іспанії другий день поспіль - жодної смерті від COVID-19

В Іспанії другий день поспіль не зареєстрували жодної смерті внаслідок пандемії коронавірусної хвороби протягом останніх 24 годин.

Про це пише El Pais.

"Міністерство охорони здоров’я не повідомляє про померлих другий день поспіль, повідомивши про загалом 34 летальних випадки протягом останніх 7 днів", - йдеться у повідомленні.

З початку пандемії COVID-19 в Іспанії померли 27 127 хворих.

Кількість підтверджених випадків захворювання протягом останніх 24 годин становить 137, що означає збільшення у порівнянні з вчорашнім, коли їх було 71. 53% нових випадків протягом останньої доби зафіксували у Мадриді .

З початку епідемії в Іспанії було зафіксовано 239 932 підтверджених випадки хвороби Covid-19.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.

Фото: AA