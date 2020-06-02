У Бельгії за добу - менш як 100 нових хворих на СOVID-19

У Бельгії вперше за минулі місяці показник добового приросту інфікованих на коронавірус став меншим за 100 осіб.

Таке повідомлення оприлюднене у вівторок на спеціалізованому сайті Федерального міністерства охорони здоров’я Бельгії.

«З понеділка (на вівторок) були зареєстровані 98 нових випадків. З нових людей, які захворіли на коронавірус, 54 живуть у Фландрії, 28 – у Валлонії та 16 – в Брюсселі. Це довело загальну кількість підтверджених інфікованих до 58 615 осіб», - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, протягом доби з СOVID-19 були госпіталізовані 26 людей, виписані – 14, загальна кількість пацієнтів з цим діагнозом у бельгійських лікарнях складає 819 осіб, з них 166 людей знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За минулі 24 години від коронавірусу в Бельгії померли ще 19 людей, що довело сумний показник загиблих від хвороби до 9505 осіб.