У Румунії зафіксували найменшу кількість випадків COVID-19 з початку пандемії
Це найнижчий щоденний показник від початку епідемії, повідомляє Romania Journal.
"19 517 випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано в Румунії від початку епідемії, 119 нових випадків зафіксовано сьогодні, 2 червня, це найнижча кількість нових випадків протягом всього періоду", - йдеться у повідомленні.
Із загальної кількості (19 517 - ред.) 13 526 людей вже одужали та були виписані з лікарень, 1 279 пацієнтів померли.
Сучава залишається румунським повітом з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19 - 3 534, далі йдуть Бухарест - 2 036 випадків та Нямц - 884.
Державний секретар румунського міністерства охорони здоров'я Горатіу Молдован заявив: офіційна статистика епідемічної тенденції в Румунії показує, що пік епідемії в країні подолано.
Згідно з даними Worldometer, у світі станом на 2 червня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.