У Білорусі кількість заражених коронавірусом перевищила 44 тисячі

У Білорусі вже зареєстровано 44 255 випадків COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

" (У Білорусі - ред.) зареєстровано 44 255 осіб із позитивним тестом на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 852 нових випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 243 пацієнти. При цьому одужали й виписані 19 195 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 562 945 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 червня в світі загалом підтверджено понад 6,3 млн випадків коронавірусу, з них 377 тис. летальних, одужали більш як 2,9 млн осіб.

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