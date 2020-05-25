Лукашенко запевняє, що не каратиме журналістів за правду про COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається застосовувати репресії проти журналістів, котрі пишуть правду про пандемію коронавірусу в Білорусі.

Про це він заявив відповідаючи на питання щодо фейкових новин повідомляє БЕЛТА.

"Олександр Лукашенко зазначив, що нікому не треба закривати рот, й нехай люди говорять так, як думають", - цитує видання президента Білорусі.

При цьому, на думку Лукашенка, ніхто не має права грати на темі життя людей. Також президент Білорусі пообіцяв розібратися з усіма "розповсюджувачами фейків" в республіці.

Як повідомлялося, у Білорусі за даними на 25 травня - 37 144 випадки COVID-19. За даними білоруського Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 204 пацієнти. Одужали й виписані з медичних закладів 14 449 пацієнтів.

Фото: БЕЛТА