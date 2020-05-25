У Білорусі зростає кількість хворих, за добу – 946 випадків коронавірусу

У Білорусі зареєстровано 37 144 випадки COVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

"У Білорусі за даними на 25 травня - 37 144 випадки COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 946 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 204 пацієнти. Одужали й виписані 14 449 пацієнтів.

Повідомляється, що загалом у Білорусі проведено 463 004 тести.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 500 764, з них 346 727 летальні. 2 302 163 особи вже вилікувалися від коронавірусу.

Фото: TUT.by