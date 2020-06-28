В Україні за добу зареєстрували 917 випадків коронавірусу

Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби. Зафіксовано 19 нових летальних випадків. Загалом померло 1 129 людей. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 173, м. Києві - 69, Чернівецька - 55. Читайте також: У світі вже понад 10 мільйонів заражених COVID-19 Як повідомлялось, станом на суботу, 27 червня, в Україні було лабораторно підтверджено 42 065 випадки COVID-19, за добу — 948 нових випадків. 26 червня кількість хворих за добу вперше перевищила тисячу.