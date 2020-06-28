У світі вже понад 10 мільйонів заражених COVID-19

Кількість підтверджених випадків зараження нової коронавірусною інфекцією у світі досягла 10 086 925 мільйонів осіб.

Про це в неділю, 28 червня, свідчать дані Worldometer.

За даними інтернет-ресурсу, наразі через коронавірусну інфекцію у всьому світі померли 500 162 особи. Число тих, хто вилікувалися від небезпечного вірусу, становить 5 423 883.

Захворювання в активній фазі протікає у 4 128 288 осіб.

США продовжують залишатися епіцентром пандемії. Число підтверджених випадків зараження COVID-19 в Штатах становить 2 587 479. Через небезпечну хворобу померли 128 074 американців.

А ось яка статистика щодо перших 15-ти країн-лідерів за розповсюдженням коронавірусу у світі станом на ранок 28 червня: