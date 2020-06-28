У світі вже понад 10 мільйонів заражених COVID-19
Укрінформ
Кількість підтверджених випадків зараження нової коронавірусною інфекцією у світі досягла 10 086 925 мільйонів осіб.
Про це в неділю, 28 червня, свідчать дані Worldometer.
За даними інтернет-ресурсу, наразі через коронавірусну інфекцію у всьому світі померли 500 162 особи. Число тих, хто вилікувалися від небезпечного вірусу, становить 5 423 883.
Захворювання в активній фазі протікає у 4 128 288 осіб.
США продовжують залишатися епіцентром пандемії. Число підтверджених випадків зараження COVID-19 в Штатах становить 2 587 479. Через небезпечну хворобу померли 128 074 американців.
А ось яка статистика щодо перших 15-ти країн-лідерів за розповсюдженням коронавірусу у світі станом на ранок 28 червня: