Маас не виключив повторного закриття внутрішніх європейських кордонів

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключає можливості повторного закриття окремих кордонів у Європі в разі погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це він заявив агентству dpa.

"Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому", - заявив Маас.

Водночас він підкреслив, що ситуація з закриттям, яку всі спостерігали в березні, не повинна повторитися без обговорення й голосування, такі питання потрібно було б координувати у всій Європі.

"Європа багато чому навчилася в цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та вимірах, яких ніколи ще не було", - додав глава МЗС.

Нагадаємо: на початку пандемії коронавірусу багато країн-членів ЄС, включаючи саму Німеччину, закрили свої кордонами. Зараз майже всі вони в Європейському Союзі та в Шенгенській зоні знову функціонують без прикордонного контролю. Виняток становлять лише Норвегія та Фінляндія, які хочуть відкритися лише в середині липня.