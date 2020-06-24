Маас порівняв зміну клімату з пандемією – її наслідки такі ж руйнівні

Зміна клімату несе не менші ризики для людства, ніж пандемія важкої хвороби, вона є серед основних загроз миру й стабільності на планеті.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 24 червня на другій Берлінській конференції з питань клімату та безпеки, яка проходила частково в відеорежимі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зміна клімату стала однією з головних загроз миру та стабільності у всьому світі», - сказав Маас.

Він порівняв зміну клімату з пандемією, катастрофічність якої стала всім зрозумілою за останні кілька тижнів.

«Зміна клімату йде за тією ж схемою, але у повільному русі. Але її наслідки однаково руйнівні - як щодо кількості жертв, так і конфліктів, що виникають внаслідок цього», - заявив дипломат.

Маас підкреслив, що цей процес матиме вплив і на зовнішню політику, і на політику безпеки.

«Сьогодні ми знаємо, що не потрібно жодного пострілу, щоб розбурхати цілі регіони. Тривалий період посухи може мати однаково руйнівний ефект», - пояснив він свою тезу.

Німеччина, заявив її представник, вирішила зробити наслідки зміни клімату на мир та безпеку основним гаслом свого членства в Раді Безпеки ООН в липні цього року. ФРН планує провести дискусію на високому рівні з цього питання і сподівається досягти прогресу, «навіть якщо хтось із членів дуже негативно ставиться до цього питання».

На завершення Маас зазначив, що пандемія COVID-19 показала, чого людство може досягти на шляху захисту клімату: Венеція має чисті канали, а над Пекіном — ясне небо, хоча це здавалося неможливим кілька місяців тому.