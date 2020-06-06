Перезапуск економіки невіддільний від захисту клімату — Трюдо

Міжнародній спільноті варто відновлювати економічне зростання із турботою про навколишнє середовище.

Про це з нагоди Всесвітнього дня довкілля заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Плануючи відновлення економіки, нам слід і надалі докладати зусиль до захисту нашого природного оточення та боротьби зі змінами клімату, оскільки за відсутності плану для довкілля неможливо мати плану для економіки”, - сказав Трюдо.

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Він наголосив, що “біорізноманіття та здорові екосистеми важливі для нашого здоров’я та тривалого процвітання”.

“Цьогоріч, дотримуючись принципів соціального дистанціонування та проводячи більше, ніж зазвичай, часу вдома, підтримуючи безпеку своїх родин та громад під час COVID-19, ми згадуємо, наскільки важливою є природа для нашого добробуту та щоденного життя”, - зазначив глава уряду Канади.

Трюдо додав, що Канада вже робить багато для охорони навколишнього середовища, однак “слід діяти негайно та більш амбітно, якщо ми хочемо залишити нашим дітям та внукам чистіший та більш самодостатній світ”.

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Як повідомлялося, Всесвітній день довкілля заснований згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року в день відкриття Конференції ООН з проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 5-16 червня 1972 року).