Холодний в Україні травень став для світу найтеплішим в історії

У травні 2020 року у світі була зафіксована найвища середня температура за весь час спостережень.

Про це з посиланням на мережу ЄС із моніторингу клімату, Коперниківську службу змін клімату (C3S), повідомляє Радіо Свобода.

«По-справжньому великі аномалії почалися ще в січні, і відтоді цей сигнал був досить стійким», – сказала старший науковий співробітник C3S Фрейя Вамбурґ.

Кліматологи вказують, що в російському Сибіру, який містить значну частину вічної мерзлоти Землі, температура травня була на 10 градусів за Цельсієм вища від середньої за час спостережень від 1981 до 2010 року. На окремих частинах річок Об та Єнісей спостерігався рекордно ранній прорив льоду.

В усьому світі середня температура поверхні Землі за 12 місяців (від червня 2019-го до травня 2020 року) була майже на 1,3 градуса вищою від доіндустріального рівня – орієнтиру, яким часто вимірюється ступінь глобального потепління.

Теплова хвиля в деяких районах Сибіру та Аляски спричинить особливу тривогу в регіонах, які минулого року були охоплені величезними лісовими пожежами.

У всьому світі травень був на 0,63 градуса тепліший за середній травень від 1981 до 2010 року.

Водночас в українській столиці травень 2020 року на відміну від світових тенденцій виявився найхолоднішим у XXI столітті, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньомісячна температура повітря в Києві становила 12,4 градуса, що на 2,8 градуса нижче за кліматичну норму.