Цей рік може стати найспекотнішим в історії - метеорологи
Про це повідомляє The Guardian.
"У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США вважають, що ймовірність того, що поточний рік стане найспекотнішим в історії, наразі становить вже 75%, а прогнозують 99,9%. Також цьому сприяє і те, що від січня 2020 року від Антарктики до Гренландії вже були побиті теплові рекорди", - йдеться в повідомленні.
У ряді науково-дослідних центрів Європи та Північної Америки погоджуються з цим прогнозом.
Зазначається, що цьогорічний січень уже став найтеплішим – у ряді столиць північних країн навіть снігу не було.
А в лютому науково-дослідна база в Антарктиці вперше зафіксувала температуру понад 20 градусів за Цельсієм.
У Гренландії ж 26 квітня встановлено температурний рекорд для цього місяця - 6°С.
Рекордну спеку у цьому році пережила Австралія, нагадують науковці.