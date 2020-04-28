Цей рік може стати найспекотнішим в історії - метеорологи

Вчені-метеорологи прогнозують, що 2020 рік може стати найспекотнішим в історії спостережень.

Про це повідомляє The Guardian.

"У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США вважають, що ймовірність того, що поточний рік стане найспекотнішим в історії, наразі становить вже 75%, а прогнозують 99,9%. Також цьому сприяє і те, що від січня 2020 року від Антарктики до Гренландії вже були побиті теплові рекорди", - йдеться в повідомленні.

У ряді науково-дослідних центрів Європи та Північної Америки погоджуються з цим прогнозом.

Зазначається, що цьогорічний січень уже став найтеплішим – у ряді столиць північних країн навіть снігу не було.

А в лютому науково-дослідна база в Антарктиці вперше зафіксувала температуру понад 20 градусів за Цельсієм.

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У Гренландії ж 26 квітня встановлено температурний рекорд для цього місяця - 6°С.

Рекордну спеку у цьому році пережила Австралія, нагадують науковці.